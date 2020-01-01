طلاب الثانوية العامة بالدقهلية يشكون من صعوبة امتحان التاريخ

شكا طلاب وطالبات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من صعوبة امتحان التاريخ، إلى جانب ضيق الوقت المُخصص للإجابة.





في نفس السياق، انتشرت تعزيزات أمنية مكثفة في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، لمنع تواجد أولياء الأمور أمام اللجان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.





ووسعت الأجهزة الأمنية، من انتشار تواجدها في مداخل لجان امتحانات الثانوية، لتوفير الهدوء، ومنع أي تجمعات لأولياء الأمور.





وأدى صباح اليوم الثلاثاء، ٤٦٨٥٩ ألف من طلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي، داخل ١٥٥ لجنة.



