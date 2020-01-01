الزمالك يرغم الرجاء على إعادة نجمه المعار قبل استئناف الدوري

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:37 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
يرغب نادي الزمالك في استعادة خدمات لاعب فريقه الأول لكرة القدم، المغربي حميد أحداد خلال الموسم الجديد 2020-2021.

وكان الزمالك قد وافق على رحيل أحداد في صيف 2019، لينضم إلى صفوف الرجاء المغربي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد فقط، على أن يعود نهاية الموسم الحالي إلى القلعة البيضاء، قبل أن يتعاقد معه الأبيض في صيف عام 2018 قادما من صفوف فريق الدفاع الحسنى الجديدي، بعقد لمدة 4 سنوات.

قرار الزمالك في استعادة أحداد جاء بناء على رغبة باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقامت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بمخاطبة نظيرتها في نادي الرجاء المغربي، لابلاغاها بإعادة لاعبها خلال الفترة الحالية، معتبرا أن مدة إعارة أحداد قد انتهت في 30 يونيو الماضي، كما أشار في خطابه أن الرجاء لم يُفعَل بند الشراء النهائي للاعب.

في وقت سابق أبدى كارتيرون رفضه لفكرة عودته لعدم حاجته لخدماته، وهو ما تراجع عنه، في ظل وجود رغبة لدى نادي الرجاء في شراء اللاعب بشكل نهائي، ولكن القيمة المالية المرتفعة للاعب جعلت الفريق الأخضر يوقف المفاوضات.

وقدم أحداد أداءا لافتا خلال فترته مع الرجاء، حيث شارك مع الفريق المغربي في 18 مباراة، بواقع 1119 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرر تمديد عقود اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم أو المعارين جراء الأزمة التي حدثت بسبب فيروس كورونا وتعليق الأنشطة في معظم دول العالم منذ شهر مارس الماضي.

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وقف المفاوضات فيروس كورون حميد احداد الرجاء 2020-2021

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