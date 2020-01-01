التصريح بدفن طفلة سقطت من الطابق الـ17 بسبب طيارة ورق بالإسكندرية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:31 م
طيارة ورق
طيارة ورق
محمد رجب - دينا حسن
قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع عشر بعقار بمنطقة المراغي في أثناء اللهو بطائرة ورقية، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها، وسؤال والد المتوفيه عن الواقعة.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط طفلة من أعلى عقار بمنطقة المراغي، وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط الطفلة يارا.م، 12 سنة، من أعلى سطح العقار سكنها بالطابق الـ 17 بالمنطقة المشار إليها، ما تسبب في إصابتها بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم، ووفاتها.

وبسؤال أسرتها، أكدت في التحقيقات أن الطفلة اختل توازنها وسقطت من أعلى العقار أثناء اللهو بطائرة ورقية، ولم يتهموا أحد بالتسبب في الحادث، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

آخر تطورات كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. 

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،

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طيارة ورق دفن جثة جثة النيابة

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