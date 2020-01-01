التصريح بدفن طفلة سقطت من الطابق الـ17 بسبب طيارة ورق بالإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع عشر بعقار بمنطقة المراغي في أثناء اللهو بطائرة ورقية، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها، وسؤال والد المتوفيه عن الواقعة.





وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط طفلة من أعلى عقار بمنطقة المراغي، وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.





وبالمعاينة والفحص تبين سقوط الطفلة يارا.م، 12 سنة، من أعلى سطح العقار سكنها بالطابق الـ 17 بالمنطقة المشار إليها، ما تسبب في إصابتها بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم، ووفاتها.





وبسؤال أسرتها، أكدت في التحقيقات أن الطفلة اختل توازنها وسقطت من أعلى العقار أثناء اللهو بطائرة ورقية، ولم يتهموا أحد بالتسبب في الحادث، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



