تفاصيل مسار ممشى أهل مصر في الدقهلية (صور)

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المسار المقترح لممشى أهل مصر على الطبيعة.





وزار المحافظ اليوم الثلاثاء، الموقع المقترح للمسار، يرافقة المهندس علاء خالد، رئيس قطاع النيل بوزارة الموارد المائية والري والوفد المرافق له من حماية النيل.





وقال: إن هناك تنسيق وتعاون دائم مع وزراة الموارد المائية والري بهدف تنفيذ هذا المشروع المتميز الذي يعد نقله نوعية في محافظة الدقهلية كمتنفس ومتنزه على النيل لأبناء الدقهلية.





وأوضح أن الممشى يمتد من مقر مبنى نادي العاملين بديوان المحافظة، حتى مرسى الأتوبيس النهري أمام شارع المدير.





ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الدراسة التي تتم حاليا لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن تكون بموقع ومسار المشروع "موتيل" وكافيتريا لخدمة الرواد.



