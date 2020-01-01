تفاصيل مسار ممشى أهل مصر في الدقهلية (صور)

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:29 م
المحافظ
المحافظ
محمد كشك
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المسار المقترح لممشى أهل مصر على الطبيعة.

وزار المحافظ اليوم الثلاثاء، الموقع المقترح للمسار، يرافقة المهندس علاء خالد، رئيس قطاع النيل بوزارة الموارد المائية والري والوفد المرافق له من حماية النيل.

وقال: إن هناك تنسيق وتعاون دائم مع وزراة الموارد المائية والري بهدف تنفيذ هذا المشروع المتميز الذي يعد نقله نوعية في محافظة الدقهلية كمتنفس ومتنزه على النيل لأبناء الدقهلية. 

وأوضح أن الممشى يمتد من مقر مبنى نادي العاملين بديوان المحافظة، حتى مرسى الأتوبيس النهري أمام شارع المدير.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الدراسة التي تتم حاليا لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن تكون بموقع ومسار المشروع "موتيل" وكافيتريا لخدمة الرواد.

آخر تطورات كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. 

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،
تفاصيل مسار ممشى أهل مصر في الدقهلية (صور)
تفاصيل مسار ممشى أهل مصر في الدقهلية (صور)
تفاصيل مسار ممشى أهل مصر في الدقهلية (صور)
تفاصيل مسار ممشى أهل مصر في الدقهلية (صور)
تفاصيل مسار ممشى أهل مصر في الدقهلية (صور)
تفاصيل مسار ممشى أهل مصر في الدقهلية (صور)
تفاصيل مسار ممشى أهل مصر في الدقهلية (صور)
تفاصيل مسار ممشى أهل مصر في الدقهلية (صور)

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ممشى أهل مصر محافظ الدقهلية الدقهلية

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