أستاذ فيروسات يكشف حقيقة انحسار وباء كورونا في مصر

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن فيروس كورونا لا يزال غامضًا ومعقدًا، لافتًا إلى أنه كان متوقعا انحسار الفيروس خلال أول أسبوعين من شهر يوليو الجاري ثم ثباتها في آخر أسبوعين.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن هناك شبة انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وإن كانت الحالات المصابة بفيروس كورونا لازالت مرتفعة، منوهًا بأن قياس انخفاض إصابات كورونا يكون في 3 أيام متتالية، مؤكدًا أن أرقام منحنى الإصابات في تنازل إلى حد ما، وهذا ما كانت متوقع في أول أسبوعين لشهر يوليو، ولكن الأرقام مازالت مرتفعة، وهذا مؤشر أن الفيروس مازال في شدته.





وشدد أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة وغسل الأيدي والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي؛ خوفًا من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا أشد من الموجة الأولى، موضحًا أن فيروسات الجهاز التنفسي تشبه الموجات الزلازلية أو التسوماني ويكون لها قمة وقاع ترتفع وتنخفض.





ونوه، بأن الكمامة خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الرذاذ الناقل الأول لكورونا وأن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء، وإن كان هناك دراسة واحدة تثبت أن العدوى تنتقل عن طريق الهواء، ولا زالت محل دراسة، وإن ثبتت سيكون الوضع بالنسبة للوباء أدهى وأمر.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.



