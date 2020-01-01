تعرف على أسعار ومواصفات "جيب رينيجيد" موديل 2020 في مصر

حافظت جيب رينيجيد موديل 2020 التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية الـSUV متعددة الاستخدامات، على أسعارها دون زيادة أو نقصان خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري.





كان الوكيل المحلي لعلامة جيب الأمريكية في مصر، أعلن في أواخر عام 2019 عن طرح موديل 2020 من رينجيد بـ4 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 410.000 جنيه للفئة الأولى، و450.000 للثانية، و480.000 للثالثة، و525.000 للفئة كاملة التجهيزات.





تأتي جيب رينيجيد بطول 4232 مم وعرض 2023 مم وارتفاع 1689 مم وخلوص أرضي 171 مم، وتقف على جنوط رياضية قياس 16 بوصة، وتتسع مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" لـ524 لتر مكعب.





تعتمد جيب رينيجيد الرياضيية على محرك اقتصادي سعة 1.4 لتر، مزود بشاحن تربو بقوة 140 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ويتوفر في الفئة الأولى والثانية، وستيبترونك من 6 سرعات في الفئة الثالثة.





أما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا بالسيارة والتي تقدم بنظام دفع كلي فهي الأخرى مزودة بمحرك سعة 1.4 لتر، ,شاحن تربو ولكن بقوة 170 حصان، وينقل حركته إلى محاور السيارة الأربعة ناقل حركة ستيبترونيك من 9 سرعات.





وتوفر رينيجيد لركابها باقة من وسائل السلامة والأمان، من أبرزها 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج الثبات الإلكتروني (ESC) مع نظام المقاومة الإلكتروني للميلان (ERM)، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام مثبت للسرعة.





السيارة بها أيضًا عدد من أنظمة مساعدة السائق، يذكر منها حساسات ركن خلفية وأمامية، وكاميرا خلفية، وخاصية تشغيل المحرك بدون مفتاح، ونظام مراقبة ضغط الاطارات.​





جيب رينجيد تم تزويدها كذلك بنظام المساعدة على تسلق التلال ونظام إلكتروني لتقليل مخاطر الانقلاب، وهو ما يساعدها في تقديم تجربة فريدة من نوعها لمحبي السفاري والرحلات.​