بقيمة 1.5 مليار دولار . اتفاقية بين باكستان والصين لإنشاء مشروع للطاقة الكهرومائية

وقعت باكستان والصين على اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار لإنشاء مشروع جديد للطاقة الكهرومائية في باكستان. وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية الليلة الماضية في إسلام آباد بحضور رئيس الوزراء عمران خان بحسب ما ذكرت "واس".





وأوضح عاصم سليم باجوه رئيس هيئة مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني أن الصين ستمول بناء مشروع سد "آزاد بتن" للطاقة الكهرومائية الذي سيتم تشييده على نهر جهلوم في باكستان لإنتاج 700 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.





من جانبه قال عمران خان إن هذا المشروع يعكس عمق العلاقة الوثيقة القائمة بين الصين وباكستان. مشيرا إلى أن مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني سيثبت علامة فارقة في التنمية والازدهار في باكستان. وأضاف أن الصين برزت كقوة اقتصادية على خارطة العالم ويمكننا أن نتعلم الكثير من تجاربها.