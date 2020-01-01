حقيقة مفاوضات إنبي لضم نجم الزمالك

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:50 م
حلمي طولان
حلمي طولان
محمد الدمتناوي
ذكرت تقارير صحفية سابقة أن نادي إنبي لديه رغبة في التعاقد مع نجم نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقارير، فإن حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، لم يطلب التعاقد مع محمد عنتر لاعب الزمالك خلال الصيف المقبل.

وتابعت التقارير، أن الشائعات التي ترددت عن دخول إنبي في مفاوضات مع محمد عنبر لضمه خلال الفترة المقبلة غير صحيحة.

ولم يشارك عنتر مع الزمالك خلال الفترة الماضية، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ويرغب في الخروج على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر للمشاركة واستعاده مستواه المعهود.



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