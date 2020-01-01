امتحانات الثانوية| الفيزياء تصدم طلاب علمي رياضة بالإسكندرية

بدا الحزن ظاهرا على عدد من وجوه طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء، عقب خروجهم من امتحان مادة الفيزياء، مشيرون إلى أن الامتحان جاء فوق مستوى الطالب المتوسط.





وقالت إحدى الطالبات"ولاء الشريف" إن الأسئلة جاءت صعبة جدًا، وكان هناك صعوبة في حلها، وأن هذا تسبب أن الوقت أصبح غير كافي على الامتحان، فيما اشتكت أخرى من صعوبة أيضًا سؤال المسائل، وأنه أخذ منها معظم الوقت، لإجابة عليهما.



فيما تحدثت أخرى عن الامتحان أن المسائل العلمية أضاعت فرحة الأسئلة النظرية، وأنها استطاعت انجاز الامتحان في وقته المحدد ولكن دون مراجعة نظرًا لطول الامتحان وصعوبة الأسئلة.