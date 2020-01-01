السودان يسجل 127 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 8 وفيات، وتعافي 226 حالة.

 

وبحسب وزارة الصحة السودانية، ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 9894 شخصا، متضمنا 616 حالة وفاة و4899 حالة تعاف.

 

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أن الحالات الجديدة سجلت: بولاية الخرطوم 83 حالة، ولاية الجزيرة 15، النيل الأبيض حالة واحدة، سنار 6، نهر النيل 16، وحالتان لكل من ولايتي البحر الأحمر وشمال كردفان، وحالة واحدة لكل من ولايتي جنوب وغرب كردفان.

 

فيما سجلت حالات الوفاة الجديدة بولاية الخرطوم 5 حالات، وحالة واحدة لكل من ولايات الجزيرة، شمال دارفور وكسلا.

 

وأكدت وزارة الصحة السودانية، أن الفحص المعملي تم في 3 معامل، حيث بلغت جملة العينات المفحوصة 375، وبلغ إجمالي العينات المفحوصة لأول مرة 375، فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة 127، بنسبة إيجابية بلغت 33.9٪.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا السودان اصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يومين

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يومين

عاجل.. وفاة والدة الفنان حمادة هلال

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والوداد في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 53 دقيقة

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ ساعتين و 19 دقيقة

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 23 ساعة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يوم

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

جنوب السودان يرعى محادثات السلام في السودان

أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد 16-12-2018

عاجل.. الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لتجنب إلى السودان

رئيس وزراء السودان يطرح مبادرة لاحتواء الشباب وقضاياهم

وفاة 7 أشخاص وإصابة العشرات بوباء الكوليرا في السودان

تسجيل 33 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا في السودان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 ص

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل في أزمة سد النهضة

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

01:39 م

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

11:50 ص

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

11:36 ص

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»