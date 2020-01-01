السلطات الأمريكية تدرس حظر تيك توك TikTok

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأثنين في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن السلطات الأمريكية تدرس حظر تطبيقات التواصل الاجتماعي الصينية، بما فيها "تيك توك - TikTok "، حيث أن هذه التطبيق يفترض أنه قادر على نقل البيانات الشخصية للمستخدمين إلى السلطات الصينية .





وقال بومبيو "بالنسبة للتطبيقات الصينية المثبتة على الهواتف المحمولة، يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة ستفعل كل شيء كما يجب".





وأوضح بومبيو ، أن التكنولوجيا الصينية يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي للبلاد.





وأضاف بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدر قريبًا بيانًا رسميًا حول هذا الموضوع.





وفقًا لشبكة "فوكس نيوز" ، هناك حوالي 30 مليون مستخدم لـ TikTok في الولايات المتحدة وأكثر من 700 مليون مستخدم حول العالم.



