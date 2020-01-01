ضبط طالب يدير مجموعة على "واتس آب" لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة المجموعة المسماه (علمى رياضة وعلوم) على تطبيق المحادثات "واتس آب" ونشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الديناميكا" أثناء إنعقاد اللجنة.





وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات عن أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب بالثانوية العامة – مقيم بالقصاصين بمحافظة الإسماعيلية).





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، والأمن العام"، ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهداف وضبط المتهم المشار إليه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها، وصور لأسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الديناميكا"، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بغرض الإستفادة المادية.





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





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