أحمد جمال لـ حمادة هلال: ربنا يرحم والدتك ويصبرك على فراقها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نعى الفنان أحمد جمال وفاة والدة الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر''.

وكتب أحمد جمال قائلاً: "والدة صديقي وأخويا الفنان حمادة هلال في ذمة الله بعد صراع مع السرطان ادعولها ربنا يغفرلها ويرحمها ويصبره على فراقها".


وفي سياق آخر شيع حمادة هلال منذ قليل جثمان والدته ويتم دفنها بمقابر الرقابة الادارية الخاصة بالأسرة بالعين السخنة والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراعها مع مرض السرطان، ودخولها المستشفى في الأيام الماضية وتدهور حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الآخيرة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو.

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