بعد رحيلها اليوم.. حمادة هلال يوجه رسالة مُبكية لوالدته

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نشر الفنان حمادة هلال بعد وفاة والدته اليوم الثلاثاء، صورة لها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق حمادة هلال قائلاً: " ان لله وانا اليه راجعون، الله يرحمك يا امي الله يرحمك ياقلبي الله يفرحك فرحه كبيره النهارده على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى كنتي راضيه طول الوقت وحمده ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا انا واخواتي".



وتابع: "على قد ماكنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفله

يا الله امي كانت مؤمنه بيك كامل الايمان وبان محمد عبدك ورسولك اسالك يا الله ان ترزقها صحبته في الفردوس الاعلى يارب، اسألكم الدعاء والفاتحة".



وفي سياق متصل شيع حمادة هلال منذ قليل جثمان والدته ويتم دفنها بمقابر الرقابة الادارية الخاصة بالأسرة بالعين السخنة والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراعها مع مرض السرطان، ودخولها المستشفى في الأيام الماضية وتدهور حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الآخيرة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو.