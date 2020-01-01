تأجيل استئناف سما المصري على حبسها في قضية الفسق والفجور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:18 م
سما المصري
سما المصري
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنح مُستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف سما المصري، على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 9 من أغسطس.

كانت قضت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضي، أنه فى 24 ابريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية والتى شملت توجيه الإتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى".

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر ومن المنتظر نظره يوم 7 يوليو الجاري.

حبس سما المصري
كان النائب العام أمر بحبس سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها سما المصري، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

كانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها. 

القبض على سما المصري
ونفاذًا لذلك، تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube»؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها.

ونفت مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام ٢٠١٩، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس. 

وتبين للنيابة العامة، من خلال تصفح أحد هواتف المتهمة إنشائها العديد من الحسابات على مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي- على خلاف ما قررت -، وبمواجهتها بذلك بررت إنشائها تلك الحسابات المتعددة احترازًا من محاولات اختراق أيٍ منها –خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت بها– وضمانًا لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اختُرق أو سُرق أي من تلك الحسابات، وكذا سعيًا منها لزيادة نسبة مشاهديها، مُضيفةً أن بعض تلك الحسابات تتضمن بعض من المقاطع المصورة المتداولة لها- موضوع التحقيق-، إلا أنها أضفت عليها خاصية تمنع اطلاع الكافة عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محاكمة سما المصري سما المصري حبس سما المصري الفجر

أخبار تهمك

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يومين

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يومين

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يوم

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والوداد في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ نصف ساعة

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الفنان حمادة هلال

منذ حوالي 3 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 23 ساعة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 18 ساعة

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ ساعتين و 18 دقيقة

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

موضوعات متعلقة

9 مايو.. أولى جلسات محاكمة سما المصرى بالتحريض على الفجور

تأجيل أولى جلسات محاكمة سما المصرى بتهمة التحريض على الفجور لـ23 مايو

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

تحديد جلسة محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور

عاجل من المحكمة بشأن سما المصري

في قضية "الفسق والفجور".. سما المصري تظهر بالحجاب في قفص الاتهام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 ص

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل في أزمة سد النهضة

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

01:39 م

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

11:50 ص

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

11:36 ص

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»