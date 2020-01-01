الميركاتو الفرنسي.. مهاجم ليون إلى رين مقابل 15 مليون يورو

أعلن أولمبيك ليون المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم انتقال المهاجم مارتن تيرييه إلى صفوف منافسه رين مقابل 15 مليون يورو (17 مليون دولار) منها ثلاثة ملايين يورو كمتغيرات.





كما أعلن رين في بيان توقيع تيرييه على عقد لمدة خمس سنوات.





وشارك اللاعب البالغ عمره 23 عاما في 77 مباراة مع ليون منذ انتقاله إلى النادي في 2018 وسجل 17 هدفا في كل المسابقات.





وأكد ليون أنه سيحصل على 15 بالمئة من ربح رين إذا قرر بيع اللاعب إلى جانب مبلغ يتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين يورو إذا اجتاز ثمن الصفقة رقما محددا.