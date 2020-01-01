تميم يونس يقرر حذف أغنية "سالمونيلا" بعد انتشار حالات التحرش

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:16 م
تميم يونس
تميم يونس
روان هيثم
أعلن الفنان تميم يونس عن قراره بحذف أغنيته التي تحمل اسم "سالمونيلا"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومازح تميم يونس جمهوره قائلاً: "أنا مش مغني وبعمل كوميدي من سنين طويلة واللي خلاني اعمل اغنية انتي اي كلام وسالمونيلا حبيت اتكلم في حاجة متعملتش قبل كدة".

وتابع: "طالما اللي هعمله احتمال يقلل من أذية حد مفيش مشكلة يبقي دي المساهمة بتاعتي وانا هشيل سالمونيلا وبعتذر للجمهور اللي حبها وكمان بعتذر لو أى حد حصله مشكلة بسببها".

وأضاف: "حاولت اساعد بطريقتي وبشكل كوميدي وجبت اللي بيحصل حطيته فى الأغنية.. وفى الظروف اللي احنا فيها دي لو هيبين ان الستات تقدر تشيل اللي مش عاجبها خلاص الستات شالت سالمونيلا يا جماعة مبروك عليكم".

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