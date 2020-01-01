لجنة برلمانية مشتركة توافق على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:14 م
البرلمان
البرلمان
دينا إبراهيم
عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة.

ووافقت لجنة برلمانية مُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال إجتماعها، علي إنشاء هيئة عامة تسمي " جهاز تنظيم إدارة المخلفات". 

وحسب الماده الثالثة التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية المُشتركة، تنشأ هيئة عامة تسمي " جهاز تنظيم إدارة المخلفات" يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخري. 

وخلال مناقشة المادة الثالثه آثار رئيس لجنة الادارة المحلية أحمد السجيني، تسأؤلات حول العلة من كون الجهاز الجديد المزمع إنشاءه هيئة اقتصادية، في حين أن رؤساء اللجان خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 20202021، تحدثوا سلبًا عن هذه الهيئات لكون معظمها يتعرض للخسائر مما يحمل الخزانة العامة مليارات الجنيهات.

ليعقب المستشار القانوني لوزارة البيئة ياسر عبد الله، بتأكيده أن القانون يجعل من الجهاز هيئة عامة علي أن تعد موازنتها علي نمط الهيئات الاقتصادية، وذلك للتصدي للمشاكل التي واجهت جهاز ادارة المخلفات سابقا في شأن ترحيل الفوائض بالاضافة إلي اشكالية إبرام العقود.


وكانت قد وافقت لجنة برلمانية مشتركة من الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، في اجتماعها، أمس الاثنين، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة في شان إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد. 

ويهدف الجهاز - وفقا لمشروع القانون، إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

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