السفير البريطاني بالقاهرة ينعي الفريق محمد العصار

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:27 م
العصار
العصار
وكالات

تقدم السفير البريطاني بالقاهرة السير جيفرى آدامز،  بخالص تعازيه لمصر، في وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذى وافته المنية أمس الاثنين.

 

وكتب السفير البريطانىي، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "أتقدم بخالص التعازي للحكومة ال مصر ية ولأسرة وزير الإنتاج الحربي الفريق محمد العصار ".


وتوفى مساء أمس الاثنين، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

 

من هو العصار؟

العصار ولد في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

 

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التي انتهت بسقوط حكم الإخوان.


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