البنك الدولي: انعقاد اجتماعات الخريف عبر الانترنت أكتوبر المقبل

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
رويترز
 قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي في خطاب إلى محافظي البنك إن البنك وصندوق النقد الدولي سيعقدان اجتماعاتهما السنوية للخريف في أكتوبر عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما شجع مالباس أيضا الدول التي تدرس تعيين مديرين تنفيذيين جدد لتمثيلها في مجالس البنك بأن تضع في الاعتبار عامل تنوع الجنس عند تبني تلك القرارات. وقال إن خمسة من بين 25 مديرا حاليا فقط هم من النساء.

وكان قرار الاجتماع الافتراضي، بدلا من الاجتماع المباشر في واشنطن، متوقعا على نطاق واسع بالنظر إلى ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة واستمرار القيود على السفر.

وعقدت مؤسستا التمويل الدوليتان أيضا اجتماعات الربيع عبر الإنترنت في أبريل نيسان، وقالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا ومسؤولون آخرون إنهم يتوقعون تحولا نحو الاجتماعات الافتراضية مستقبلا في المزيد من الأنشطة.

وفي خطابه، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لينكد إن، شدد مالباس على التزام البنك بمعالجة الآثار الاقتصادية للجائحة ومساعدة الدول النامية على اتخاذ خطوات صوب التعافي.

وكتب مالباس ”أزمة كوفيد-19 وإغلاق الاقتصاد يهددان بانتكاس معظم التقدم التنموي الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة ويدفع بمئات الملايين من الأشخاص مجددا إلى الفقر“.

وقال إن البنك وافق على مشاريع صحية طارئة في أكثر من 100 دولة ويقدم رأسمالا عاملا وتمويلا للتجارة للقطاع الخاص في دول نامية.

وكتب أن التزامات البنك المبدئية وغير الخاضعة للتدقيق المحاسبي في السنة المالية 2020 ستبلغ على الأرجح ما إجماليه نحو 74 مليار دولار، بارتفاع قوي مقارنة مع السنة المالية 2019، وسيصل إجمالي التمويل في 15 شهرا تنتهي في 30 يونيو حزيران 2021، إلى مستوى مرتفع عند 160 مليار دولار.

ودعا مالباس مجددا لخطوات إضافية لمساعدة بعض الدول الأشد فقرا في التعامل مع عبء دين لا تطيقه، بالإضافة إلى عرض من جانب مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى لتجميد مدفوعات خدمة الدين حتى نهاية العام.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البنك الدولى الاقتصاد الافتصاد العالمي اجتماعات الخريف

أخبار تهمك

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يومين

مفاجأة.. الأهلي يعلن تجديد عقد نجم الفريق خلال ساعات

منذ ساعتين

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يوم

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

منذ ساعة

مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والوداد في دوري الأبطال

منذ ساعة و 21 دقيقة

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 9 ساعات

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ ساعة الا ربع

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى بكري يكشف أسرار جديدة عن محمد العصار في زمن الإخوان

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يومين

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حمادة هلال

منذ أقل من ساعتين

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

رحلة "مالباس" من مستشار لحملة دونالد ترامب إلي رئاسة البنك الدولي

الرئيس الجديد للبنك الدولي يتغيب عن قمة الحزام والطريق في بكين

من هي كريستالينا جورجيفا المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي؟

"الفقي" يكشف مفجأة عن من هو مدير عام صندوق النقد الدولي القادم

تغيير القانون العام لصندوق النقد الدولي من أجل تعيين كريستالينا رئيسة له

"جورجيفا" تفوز بمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:50 ص

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

11:36 ص

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

10:34 ص

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

11:03 م

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»