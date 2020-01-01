الأسهم اليابانية تنخفض في ختام تعاملا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
 أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض يوم الثلاثاء بعد أن هبط إنفاق الأسر اليابانية بأسرع وتيرة على الإطلاق متأثرا بإجراءات العزل العام لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وإن كانت المكاسب القوية لسهم مجموعة سوفت بنك حدت من خسائر المؤشر القياسي للسوق.

وهبط مؤشر نيكي القياسي 0.44 بالمئة ليغلق على 22614.69 نقطة وينهي بذلك موجة صعود استمرت ثلاث جلسات بعد أن سجل يوم الاثنين أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل يونيو حزيران.

وهوى مستوى إنفاق الأسر في اليابان 16.2 بالمئة في مايو أيار حسبما أظهرت البيانات إذ أدت الجائحة إلى انخفاض شديد في الإنفاق على الفنادق والمواصلات والمطاعم.

لكن سهم سوفت بنك خالف المسار النزولي للسوق وارتفع 4.6 بالمئة بعد عملية إعادة شراء لأسهمها بكميات ضخمة.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 بالمئة ليغلق على 1571.71 نقطة.


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