إصابة طالبتين بضيق تنفس وإغماء أثناء امتحان الثانوية بالبحيرة

أصيبت طالبتان في الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، أثناء أدائهن الامتحانات بضيق في التنفس وهبوط بالضغط وأنيميا وتم نقلهن إلى المستشفيات بمركزي بدر وأبو حمص لتلقي العلاج اللازم.





وشهدت مدرسة الثانوية فنية بنات بمركز بدر، إصابة الطالبة "ضحي أ.ف" 18 عاما، بضيق في التنفس وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفي بدر المركزي، وجار عمل الإسعافات الطبية اللازمة بقسم الاستقبال بالمستشفي، كما أصيبت الطالبة "شيماء ر.ع" 18 عاما، بمدرسة الإعدادية بنات بمركز أبو حمص بهبوط بالضغط وأنيميا، أثناء أداءها الامتحان، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفي أبو حمص المركزي لتلقي العلاج اللازم.





كانت قرية بغداد التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، شهدت ظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، لطالبة أثناء أداءها الامتحان، وتم تحويلها للمستشفي لفحصها وإجراء التحاليل اللازمة.





وشعرت الطالبة "هدي ي.س" 18 عاما، بالصف الثالث الثانوي، أثناء أداءها الامتحان، بارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وقيء شديد وألم شديد في الجسم، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفي لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.





كما أصيبت طالبتين بالثانوية العامة بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بنزلة معوية أثناء أداءهن امتحان مادة "الفيزياء" وتم نقلهن إلى المستشفيات بمركزي كوم حمادة والدلنجات لتلقي العلاج اللازم.





وشهدت مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بمركز كوم حمادة، إصابة الطالبة "أسماء ر.ع" 18 عاما، بنزلة معوية وقيء أثناء أداءها امتحان مادة الفيزياء، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفي كوم حمادة المركزي، وجار عمل الإسعافات الطبية اللازمة بقسم الاستقبال بالمستشفي تحت الملاحظة الطبية، كما أصيبت الطالبة "شيماء ع.ا" 18 عاما، بمدرسة الحرية الثانوية العام بنات بنزلة معوية، أثناء أداءها امتحان مادة الفيزياء، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفي الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم.



