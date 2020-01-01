مواجهة نارية بين آرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:11 م
آرسنال وليستر سيتي
آرسنال وليستر سيتي
يواجه ليستر سيتي بطل الدوري الانجليزي عام 2016 خطر التخلي عن المركز الثالث عندما يحل ضيفا على أرسنال في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين الثلاثاء.

ويملك ليستر سيتي 58 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي الذي يلعب خارج ملعبه ضد جاره اللندني كريتسال بالاس.

وبعد أن حصد نقطتين فقط من أصل 9 ممكنة في مبارياته الثلاث الأولى بعد استئناف الدوري منتصف الشهر الماضي، استعاد ليستر سيتي نغمة الانتصارات في نهاية الاسبوع بفوزه الصريح على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة بينها هدفان لمهاجمه جيمي فاردي متصدر ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفا رافعا رصيده الى 101 هدف في الدوري الانكليزي الممتاز خلال مسيرته.

ويواجه ليستر مباريات قوية في الأمتار الأخيرة من الموسم الحالي إذ بالإضافة إلى مواجهة المدفعجية الثلاثاء، يتعين عليه لقاء توتنهام وشيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد ايضا تواليا في المراحل الثلاث الاخيرة.

في المقابل، حقق ارسنال فوزا ثمينا خارج ملعبه ضد وولفرهامبتون العنيد بهدفين نظيفين ليحتفظ بأمل ضئيل في انتزاع بطاقة التأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل.

والفوز كان الرابع تواليا لأرسنال في مختلف المسابقات بعد خسارتين متتاليتين بعد الاستئناف ضد مانشستر سيتي صفر-3 وبرايتون 1-2.

وقال مدربه الاسباني ميكل ارتيتا الذي حل بدلا من مواطنه اوناي ايمري هذا الموسم :"نحاول الفوز في كل مباراة وبالتالي لا مجال للخطأ. فوزنا على ولفرهامبتون كان الاهم لنا خلال هذه الفترة من المباريات المضغوطة لا سيما بان المنافس يحقق عروضا جيدة طوال الموسم".

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