توتنهام ضد ايفرتون (1-0) | ملخص واهداف مباراة Tottenham VS Everton في الدوري الانجليزي (فيديو)

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:11 م
توتنهام ضد ايفرتون
توتنهام ضد ايفرتون

توتنهام ضد ايفرتون (1-0) | ملخص واهداف مباراة Tottenham VS Everton في الدوري الانجليزي (فيديو)

نجح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في خطف فوز ثمين من إيفرتون بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الإثنين، على ملعب "توتنهام الجديد"، في الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019/2020.

اهداف مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري:-
وسُجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24 عبر النيران الصديقة للاعب إيفرتون مايكل كين الذي حول تسديدة من الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنهام، إلى شباك حارس مرماه جوردان بيكفورد، لتنتهي مباراة توتنهام وايفرتون بنتيجة 0/1 للسبيرز.

وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده للنقطة 48 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 89 نقطة.

وبدأت مباراة توتنهام وايفرتون في الدوري بالتشكيل التالي:-

تشكيل توتنهام كالتالي:-

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: سيرجي أورييه - إيريك داير - توبي ألديرفيريلد - بن ديفيز.

خط الوسط: هاري وينكس - جيوفاني لو سيلسو - لوكاس مورا -  موسى سيسوكو - سون هيونج مين.

خط الهجوم: هاري كين.

تشكيل ايفرتون كالتالي:-

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: سيمون كوليمان- ماسون هولجات- مايكل كين- لوكاس دين.

خط الوسط: توم ديفيس - أندرية جوميز- أليكس إووبي - جيلفي سيجردسون.

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين - ريتشالسون.

ودخل الحارس الفرنسي هوجو لويس، قائد فريق توتنهام، في مشادة قوية مع زميله فى الفريق النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مع صافرة نهاية الشوط الأول، حيث قام الحارس الفرنسي مع إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، ركض ناحية زميله "سون" ودخل معه فى مشادة قوية، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين وقاموا بإبعادهم على بعضهم البعض، خلال توجههم فى إتجاه غرف خلع الملابس.

بالفيديو.. اهداف مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري:-


توتنهام ضد ايفرتون (1-0) | ملخص واهداف مباراة Tottenham VS Everton في الدوري الانجليزي (فيديو)


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