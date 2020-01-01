الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن طقس اليوم، حيث تشهد البلاد استقرار بدرجات الحرارة، محذرة من الخروج وقت الظهيرة حرصًا علي سلامة المواطنين





وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد طقس شديد الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.





وأشارت الهيئة إلى أن شمال وجنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.





وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم، والتى تتمثل في شبورة مائية صباحا علي بعض المناطق مصحوبة برياح معتدلة علي معظم انحاء البلاد.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.



