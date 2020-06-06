أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 7-7-2020

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر

استقرت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-7- 2020 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وتراوح متوسط سعر صرف اليورو بها بين 17.99 إلى 18.15 للشراء و18.24 للبيع، وجاءت أسعار صرف اليورو اليوم في البنوك كالأتي:

بلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصري نحو17.99 جنيه للشراء، و18.42.جنيه للبيع، و بلغ سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.035جنيه للشراء، و18.24جنيه للبيع.

هذا وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو18 جنيه للشراء، 18.31 18.56 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو فى البنك التجارى الولي نحو18.09 جنيه للشراء، و18.27  جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.29 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصري نحو17.99 جنيه للشراء، و18.42.جنيه للبيع، و بلغ سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.035جنيه للشراء، و18.24جنيه للبيع.

هذا وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو18 جنيه للشراء، 18.31 18.56 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو فى البنك التجارى الولي نحو18.09 جنيه للشراء، و18.27  جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.29 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

وسجل اقل سعر لبيع اليورو في البنوك  بالبنك الأهلى عند 18.24 جنيه للبيع، بينما اعلي سعر للشراء سجله في البنك 18.15 في مصرف أبو ظبي الأسلامي.

ال جيفري ساكس رئيس استراتيجية الاستثمار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي برايفت بنك، إن اليورو قد يرتفع صوب 1.20 دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، وإن هوامش عائدات السندات التي تصدرها دول غير أساسية في منطقة اليورو ربما تنكمش أكثر إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق للتعافي. وبحسب "رويترز"، عززت محادثات بشأن صندوق للتعافي يهدف إلى المساعدة في إنعاش الاقتصادات الأكثر تضررا بفعل فيروس كورونا، وعلى الأخص إيطاليا وإسبانيا، آمال التضامن في التكتل الذي يستخدم العملة الموحدة واحتمال حدوث انتعاش اقتصادي سريع، ما دفع الأصول الأوروبية إلى الارتفاع في الأشهر الأخيرة.

 

 وذكر ساكس، خلال عرض تقديمي لتوقعات سيتي برايفت بنك لمنتصف العام، "نعتقد أن اليورو سيرتفع قليلا على مدى الأشهر الستة المقبلة لأسباب من بينها الموافقة على صندوق التعافي للاتحاد الأوروبي.. ليس لمستوى 1.20 دولار تماما، لكنه تحرك في ذلك الاتجاه".


وأضاف، "هوامش السندات الثانوية ستنكمش أكثر، لقد انكمشت في الأشهر الستة الماضية، ونعتقد أنها قد تنكمش إلى نطاق 70 - 90 نقطة أساس بسبب أن المخاطر المتعلقة بإيطاليا وإسبانيا ستنخفض فور أن تتلقيا تحويلات مالية من دول أساسية في أوروبا".




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