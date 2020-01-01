بهذه الكلمات.. محمد صبحي ينعي الفريق محمد العصار

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

نعى الفنان محمد صبحي الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي تُوفي مساء أمس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب محمد صبحي منشورًا قال فيه: "إنَّ لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الأسى والحزن أنعى صديقي الحبيب الغالي الفريق محمد العصار،ربطتني به علاقة أخوة وصداقة منذ أحداث ثورة ٢٥ يناير حتى اليوم ".


وأضاف محمد صبحي قائلاً :"هذا الرجل الوطني الذي وهب حياته ووقته وجهده لكل منصب أو قيادة خدم فيها مصر وخاف عليها،كان حكيمًا واعيًا مبدعًا، دعواتي إلى الله له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته،وللأسرة بالصبر والسلوان"،وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، عُرِضَ للفنان محمد صبحي مؤخرًا مسرحية" أنا والنحلة والدبور"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد صبحي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن فتيحة، بطولة محمد صبحي، عبدالرحيم حسن، ياسمين حامد، سماح السعيد، حازم القاضي، ميرنا زكري.

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