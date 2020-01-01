بالأسماء.. تحويل 8 ملايين جنيه مستحقات 339 مصريا غادروا الأردن

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بعمان الأردن، تحويل مستحقات أكثر من 300 عاملًا مصريا لدى إحدى المؤسسات.





وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، نجح بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن في تحويل مستحقات 339 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية، وقد بلغت المستحقات 492 ألف دولار، أي ما يقرب من 7 ملايين و935 ألفاً و960 جنيها مصريا، ويقوم المكتب تباعاً بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.





وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى ، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوي العاملة ، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.



الصحة الكويتية تستقبل موظفيها المقيمين العالقين وأسرهم دون شرط الـ PCR

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أنه تمت الموافقة علي على عودة الأطباء العالقين خارج البلاد الذين كانوا يتمتعون بإجازة قبل أزمة كورونا.



وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بالتنسيق مع إدارة الطيران المدني سوف يتم استقبال موظفي وزارة الصحة وعائلاتهم على الرحلات العارضة القادمة إلى الكويت ابتداء من اليوم الاثنين 6 من يوليو الجاري ، ويشترط أن تكون إقامتهم على وزارة الصحة وسيتم استقبالهم سواء كانت الإقامة صالحة أو منتهية، فضلا عن عدم وجود شهادة الـ PCR أو التسجيل في تطبيق "شلونك".