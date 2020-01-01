شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي





وقال شوبير في تصريحات خلال برنامجه عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم: "فايلر بالفعل وافق على عودة وليد أزارو لكن سيكون ذلك على حساب الأنجولي جيرالدو".





وتابع: "الأزمة التي يجدها أزارو هي أن جيرالدو لا يوافق على العروض المحلية والخليجية وينتظر عرضا برازيليا".





وأضاف: "كما وافق فايلر على منح صالج جمعة فرصة جديدة لإثبات نفسه".





واختتم: "الأهلي سيجدد لمروان محسن خلال أيام، والحديث عن رحيل أليو بادجي غير صحيح بالمرة".





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من جانبه، أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن حسم النادي الأهلي لصفقة التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب في الموسم الجديد.

وقال شوبير :" تم الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين الأهلي والمقاولون العرب ورغبة طاهر محمد طاهر حسمته الأمر للقلعة الحمراء ويتبقي فقط الرتوش الأخيرة للاعلان الرسمي عن الصفقة".

وتابع:" مفيش أندية دخلت في مفاوضات للمزايدة على الأهلي في ضم صفقة طاهر محمد طاهر واللاعب حسم موقفه بارتداء الفانلة الحمراء".







كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة مدوية عن مصير صالح جمعة ووليد أزارو مع الأهلي في الفترة المقبلة.