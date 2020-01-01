إصابة طالبتين بنزلة معوية أثناء امتحان "الفيزياء" بالبحيرة

أصيبت طالبتان في الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بنزلة معوية أثناء أداءهن امتحان مادة "الفيزياء" وتم نقلهن إلى المستشفيات بمركزي كوم حمادة والدلنجات لتلقي العلاج اللازم.





وشهدت مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بمركز كوم حمادة، إصابة الطالبة "أسماء ر.ع" 18 عاما، بنزلة معوية وقيء أثناء أداءها امتحان مادة الفيزياء، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفي كوم حمادة المركزي، وجار عمل الإسعافات الطبية اللازمة بقسم الاستقبال بالمستشفي تحت الملاحظة الطبية، كما أصيبت الطالبة "شيماء ع.ا" 18 عاما، بمدرسة الحرية الثانوية العام بنات بنزلة معوية، أثناء أداءها امتحان مادة الفيزياء، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفي الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم.





كانت قرية بغداد التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، شهدت ظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، لطالبة أثناء أداءها الامتحان، وتم تحويلها للمستشفي لفحصها وإجراء التحاليل اللازمة.





وشعرت الطالبة "هدي ي.س" 18 عاما، بالصف الثالث الثانوي، أثناء أداءها الامتحان، بارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وقيء شديد وألم شديد في الجسم، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفي لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.





ويؤدي اليوم 30 ألفا و876 طالبا وطالبة الامتحانات في مادة الفيزياء لشعبة"العلوم والرياضيات"، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية بعدد 120 لجنه رئيسية و2130 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 10 آلاف طالب وطالبة بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية من خلال 860 لجنة رئيسية وفرعية.





ماراثون الثانوية العامة



