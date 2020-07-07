اشتباه في إصابة طالبة بكورونا داخل لجنة امتحان ثانوية عامة بالبحيرة

شهدت قرية بغداد التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، ظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، لطالبة أثناء أداءها الامتحان، وتم تحويلها للمستشفي لفحصها وإجراء التحاليل اللازمة.





وشعرت الطالبة "هدي ي.س" 18 عاما، بالصف الثالث الثانوي، أثناء أداءها الامتحان، بارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وقيء شديد وألم شديد في الجسم، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفي لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.





ويؤدي اليوم 30 ألفا و876 طالبا وطالبة الامتحانات في مادة الفيزياء لشعبة"العلوم والرياضيات"، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية بعدد 120 لجنه رئيسية و2130 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 10 آلاف طالب وطالبة بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية من خلال 860 لجنة رئيسية وفرعية.



