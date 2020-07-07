اشتباه في إصابة طالبة بكورونا داخل لجنة امتحان ثانوية عامة بالبحيرة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:36 ص
طلاب
طلاب
إسلام أمين
شهدت قرية بغداد التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، ظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، لطالبة أثناء أداءها الامتحان، وتم تحويلها للمستشفي لفحصها وإجراء التحاليل اللازمة.

وشعرت الطالبة "هدي ي.س" 18 عاما، بالصف الثالث الثانوي، أثناء أداءها الامتحان، بارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وقيء شديد وألم شديد في الجسم، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفي لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.

ويؤدي اليوم 30 ألفا و876 طالبا وطالبة الامتحانات في مادة الفيزياء لشعبة"العلوم والرياضيات"، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية بعدد 120 لجنه رئيسية و2130 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 10 آلاف طالب وطالبة بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية من خلال 860 لجنة رئيسية وفرعية.

آخر تطورات كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. 

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،

أخبار تهمك

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يوم

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 21 ساعة

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ 42 دقيقة

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والوداد في دوري الأبطال

منذ ساعة و 15 دقيقة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يومين

عاجل.. وفاة والدة الفنان حمادة هلال

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يعلن تجديد عقد نجم الفريق خلال ساعات

منذ أقل من ساعتين

مصطفى بكري يكشف أسرار جديدة عن محمد العصار في زمن الإخوان

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يومين

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:50 ص

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

10:34 ص

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

11:36 ص

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

11:03 م

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»