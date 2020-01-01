مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والوداد في دوري الأبطال

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:17 ص
بكاري جاساما
بكاري جاساما
حسام مجدي
كشفت تقارير صحفية مغربية حقيقة تعيين الحكم الزامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرارا رسميا منذ عدة أيام باستكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ولكن بتعديل جديد وهو إقامة مباريات نصف النهائي من مباراة واحده وليس بنظام الذهاب والعودة ومن المتوقع أن يتم إقامته في دولة الكاميرون. 

وكان هناك تخوف كبير من جماهير الأهلي من تعيين جاساما لإدارة مباراة الفريق ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بإعتباره أنه كان من المفترض أن يدير مباراة الذهاب بين الفريقين ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأكدت التقارير المغربية أن كل الأنباء المتداولة غير صحيحة وليس جاساما هو حكم مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت التقارير أنه تم التواصل مع مصدر داخل الكاف والذي أكد انه لم يتم الاستقرار على أي حكم من حكام نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر القادم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



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