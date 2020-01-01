برشلونة يحصل على حكم براءة من تهمة التشهير برموز النادي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:13 ص
برشلونة
برشلونة
أعلن نادي برشلونة الإسباني، أن نتائج التحقيقات التي أجرتها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للمحاسبة، بشأن تعاقد النادي مع شركة لمتابعة حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي، برأته من إدعاءات تنظيم حملة تشويه بحق رموز مهمة للنادي.

ذكر نادي برشلونة في بيان: "شركة المحاسبة خلصت إلى أنه في التعاقد المتعلق بمتابعة وتحليل حسابات التواصل الاجتماعي، لم يوجه برشلونة بشن أي حملة تشهير بحق أي شخص".

كذلك كشفت عملية التدقيق أن برشلونة لم يدفع ما يزيد عن أسعار السوق مقابل الحصول على خدمات شركة "آي 3 فنتشرز".

وكانت وسائل إعلامية في إسبانيا رددت في فبراير الماضي، أن شركة "آي 3 فنتشرز"، كانت على صلة بحسابات أخرى نشرت أخباراً سلبية بشأن شخصيات في برشلونة ومعارضين محتملين لرئيس النادي بارتوميو.

وبعدها فسخ برشلونة عقده مع الشركة بعد فترة قصيرة.

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