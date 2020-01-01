تعديل نظام تصنيف لاعبي التنس المحترفين

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:53 ص
لاعبي التنس المحترفين
لاعبي التنس المحترفين
وكالات
كشف اتحاد لاعبي التنس المحترفين اليوم الإثنين، عن نظام معدل لحسابات التصنيف العالمي عند استئناف الموسم في أغسطس (آب) عقب 5 أشهر من التوقف بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان نظام التصنيف، وهو عنصر حاسم في مشاركة اللاعبين بالبطولات وترتيبهم، يعتمد بشكل تقليدي على قاعدة أفضل 18 نتيجة في 52 أسبوعاً ولكن الآن سيغطي فترة 22 شهراً من مارس (آذار) 2019 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وتوقفت منافسات التنس في منتصف مارس (آذار) وألغيت بطولة ويمبلدون بينما انتقل موعد بطولة فرنسا المفتوحة إلى سبتمبر (أيلول) وتجمد التصنيف العالمي.

وتستكمل بطولات المحترفين في 14 أغسطس (آب) ببطولة سيتي المفتوحة في واشنطن.

وسيشمل النظام المعدل أفضل 18 نتيجة في 22 شهراً ولا يمكن احتساب نفس البطولة مرتين.

وقال اتحاد المحترفين في بيان: "التغييرات المؤقتة في نظام التصنيف تمت بعد استشارة البطولات الأربع الكبرى والاتحاد الدولي".

وأضاف: "إذا تأثر موسم 2021 بكوفيد-19 سيتم الأخذ في الاعتبار إجراء المزيد من التعديلات".

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