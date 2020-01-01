الرقابة المالية تُضيف سلع وخدمات جديدة تحت مظلة التمويل الاستهلاكي





وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إدراج عدد جديد من السلع والخدمات لقائمة المنتجات والخدمات التي يسرى عليها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 المٌنَظِم لنشاط التمويل الاستهلاكيبهدف تيسير تمويل شرائها، والتيسير على جمهور المستهلكين تدبير احتياجاتهم منها ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراءلتحفيز الاستهلاك داخل الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلىمن خلال شركات التمويل الاستهلاكي، ومن بينها الشركات، التي تقدم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية.









وقال محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن إضافة سلع وخدمات جديدة يتم تمويل شرائهاعبر شركات التمويل الاستهلاكي جاء استجابة –سريعة-لمبادرة الدكتور مصطفى مدبوليرئيس مجلس الوزراء لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى للتغلب على التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا عبر إنعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية وتخطى ما عانته على مدار الأشهر الأربعة الماضية.









وأضاف رئيس الهيئة أن قرار المجلس رقم (114) لسنة 2020 بزيادة بعض السلع والخدمات التي يسرى في شأنها نشاط التمويل الاستهلاكي قد سعى إلى تحفيز عدة انشطة إنتاجية بتوزيع منتجاتها وتصريفها بالبيع بالتقسيط في عدةقطاعات تشملإنتاج و/أو توزيع الأثاث وتجهيزات المنازل، والملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات، والمستحضرات الطبية والتجميلية، والأدوات والملابس الرياضية،ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، عبر التمويل المتاح من شركات التمويل الاستهلاكي ومن بينها الشركات التي تقدم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية ويستخدمها المستهلكين في الشراء بناء على تعاقدات مع شبكة من بائعي ومقدميالسلع والخدمات الاستهلاكية.









كما أتاح قرار مجلس إدارة الهيئة للمستهلكين تمويل مشترياتهم من المحال والسلاسل التجارية المتنوعة والصادرة بفاتورة واحدة -دون عقبات في نوعية المنتجات المسموح شرائها-وحرية كاملة في الشراء من السلاسل التجارية بالتقسيط وعلى آجال متفق عليها بما يمكن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من توفير احتياجاتهم من هذه السلع وسداد قيمتها على أقساط لعدة سنوات.









وأكـد "عمران" أن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة يُنتظر منه إيجابيات عديدة على مستوى الاقتصاد الوطني منها مساهمته في زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في العديد من الأنشطة الخدمية، لذلك فقد حرصت الهيئة على زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارفي المشروعات الخدمية عبر تنشيط وتعظيم الطلب على خدماتها، وقامت بضم خدمات جديدة لمنظومة التمويل الاستهلاكي -وباستخدام بطاقات المدفوعات التجارية-لتُمكن قاعدة عريضة من المستهلكين بالاستفادة من خدمات صيانة المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، صيانة الأجهزة والمعدات الاستهلاكية، التشطيبات والتجهيزات المنزلية. بالإضافة إلىحلول الطاقة المتجددة للمنازلوهي تلك النوعية من الخدمات والتي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع المصري وتحسن من كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة.









وسبق للقانون رقم (18) لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي أن رَخصلمزاولي التمويل الاستهلاكيإصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل عليها المستهلكين لاستخدامها في شراء السلع والخدمات الاستهلاكية من خلال شبكة من بائعي ومقدميالسلع والخدمات التي تُبرم اتفاق مع شركة التمويل الاستهلاكي.

ونوه رئيس الهيئة أن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.



