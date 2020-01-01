جامعة الزقازيق: افتتاح مستشفى عزل إضافية بسعة 247 سرير الأحد المقبل

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة بهم 140 ألف طالب منهم 32 ألف طالب في السنوات النهائية، موضحا أنهم درسوا الوضع باستفاضة قبل عقد الامتحانات لتنظيمها.





وأشار "شعلان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم نظموا عملية دخول الطلاب بشكل يضمن عدم وجود تكدس عند الدخول، حيث أن مواعيد بدء الامتحان في كل الكليات ليست واحدة.





ولفت إلى أن المستشفيات الجامعية من المؤسسات ذات الأهمية الكبرى التي تعتمد عليها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن مستشفى العزل بجامعة الزقازيق بها 38 سرير عناية مركزة، منوها بأن المستشفى فرزت أكثر من 6 آلاف حالة، منهم 2125 حالة منتسبين للجامعة، وعدد من تم عزلهم في مستشفى الجامعة تخطى 500 حالة، كما أنه تم استغلال المدينة الجامعية لاستقبال المصرين العائدين من الخارج، معلنا افتتاح مستشفى عزل إضافية يوم الأحد المقبل بسعة 47 سرير عناية مركزة، وأكثر من 200 سرير إقامة، فضلا عن أنه سيتم افتتاح أول مستشفى عزل أطفال.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.



