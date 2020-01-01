مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.03% مع بداية تعاملات اليوم













وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.86% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.66%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.07% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 4.55%، فيما تراجع سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.63%.

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.03% رابحاً 0.43 نقطة ليصل إلى مستوى 1277.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 399.7 ألف درهم