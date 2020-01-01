مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.62% خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:36 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


إستهل سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ـ حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.62% رابحاً 13.04 نقطة ليصل إلى مستوى 2100.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 194 مليون سهم محققة ما قيمته 123.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2154 صفقة لعدد 29 سهماً


وصعدت 7 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.06%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.55%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.07%.

 
وقفز 20 سهماً بسوق دبي  المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.74%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 9.83%، فيما تراجعت 5 أسهم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.43%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.63%، فيما تصدر سهم شركة أرابنك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 25.7 مليون ورقة بقيمة 18.1 مليون درهم.

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