شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:34 ص
شوبير
شوبير
عمر محمد
أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن حسم النادي الأهلي لصفقة التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب في الموسم الجديد.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة "أون سبورت إف إم" :" تم الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين الأهلي والمقاولون العرب ورغبة طاهر محمد طاهر حسمته الأمر للقلعة الحمراء ويتبقي فقط الرتوش الأخيرة للاعلان الرسمي عن الصفقة".

وتابع:" مفيش أندية دخلت في مفاوضات للمزايدة على الأهلي في ضم صفقة طاهر محمد طاهر واللاعب حسم موقفه بارتداء الفانلة الحمراء".

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من جانبه، نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأنهى المارد الأحمر، كافة التفاصيل قبل أن يعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، عن تجديد عقد المدير الفني بصفة رسمية لمدة موسم واحد فقط.

ومن المقرر أن يحصل فايلر وجهاز المعاون على مبلغ 232 ألف دولار راتبًا شهريًا، يتقاضى المدرب السويسري منها 188 ألف دولار وهى نفس القيمة التى كان يحصل عليها فى عقده القديم.

وجاء عقد فايلر بنفس الرقم الجديد، وذلك بعد الجلسة التى عقدها مع محمود الخطيب رئيس النادى، والتى طالبه فيها الأخير بالموافقة لكون النادى يمر بأزمة مالية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

كما اتفق الأهلى مع فايلر أن تكون قيمة الشرط الجزائى توازى قيمة راتب 6 أشهر، وحال فسخ المدرب السويسري لتعاقده مع الأهلي بالانتقال لتدريب ناد خارج أوروبا فسيكون الشرط الجزائى دفع موسم كامل.

ووصل السويسري رينيه فايلر، إلى القاهرة مساء أمس الإثنين، وخضع لإجراء مسحة طبية وتحاليل خاصة فور وصوله.

ومن المنتظر أن يقوم فايلر تدريبات الفريق الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.




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