وزير خارجية الكاميرون يتحدث عن الدور الريادي للسيسي في القارة الأفريقية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:34 ص
السيسي
السيسي
وكالات

أكد وزير الخارجية الكاميروني لوجون مبيلا مبيلا، اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والمتميزة مع مصر، مشيدًا بالدور الريادي للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، وتركيزه على سبل تنمية القارة الأفريقية، ومكافحة الفساد، وحل النزاعات الأفريقية.

 

وقد بحث سفير مصر في ياوندي مدحت كمال المليجي، مع وزير الخارجية الكاميروني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلديّن الشقيقين في مختلف المجالات.

 

 وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك ترحيب من القوى الليبية المعتدلة والأطراف الإقليمية والدولية بإعلان القاهرة رغم من سيطرة القوى الخارجية الداعمة للميلشيات المتطرفة.

 

أضاف الرئيس السيسي، أنما واصلت هذه القوى دعم الميلشيات المتطرفة والمرتزقة لمواصلة خرق القرارت الدولية وانتهاك سيادة ليبيا بنقل السلاح والمرتزقة وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار.

 

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أى تدخل مباشر من مصر في شئون ليبيا تتوفر له الشرعية الدولية فى اطار ميثاق الأمم المتحدة أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة وستكون هدفه الأول حماية الحدود الغربية من تهديدات المرتزقة، وحقن دماء الشعب الليبي".

 

وأضاف السيسي، نقف أمام مرحلة تؤثر على حدودنا تسبب تهديدات تتطلب التكاتف لدعم الشعب الليبي والقوى الصديقة للحماية البلدين ومقدرات شعوبنا من الميليشيات الإرهابية بدعم من قوى تعتمد على أدوات القوى العسكرية لتحقيق طموحاتها التوسعية على حساب الامن القومي.

 

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