ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:32 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاه جماعي لكل المؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحاً 4.530 نقطة ليصل إلى مستوى 5149.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1% رابحاً 5.85 نقطة ليصل إلى مستوى 5633.21 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحاً 2 نقطة ليصل إلى مستوى 4195.32 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.1% رابحاً 4.15 نقطة ليصل إلى مستوى 4192.40 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 46.4 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون دينار كويتى عبر 2708 


وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.29%.
 

وجاء سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 10.42%، يليه سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 5.73%، ثم سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 4.12%، فيما تصدر سهم شركة أركان الكويت العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.95% ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 4.78%، ثم سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 4.33%.
 

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