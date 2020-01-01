التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:18 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
نباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، خيث يواجه  المؤشر الرئيسي موجة جنى ارباح طفيفة على  سهمالتجارى الدولى و معظم القياديات 


 وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11070 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 1551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى  الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2387 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تداولات أمس ا لإثنين ٦ يوليو على ارتفاعات جماعية استمرارا للأداء الايجابى لجلسة الأحد مع اعادة بناء المؤسسات لمحافظها الاستثمارية لينهى الرئيسي على ارتفاع ب 1.17% متجاوزا مستوي

 11000 نقطة ليغلق عند 11087 نقطة بدعم من شراء المؤسسات المحلية و العربية مقابل استمرار مبيعات الاجانب التى قلت وتيرتها مع تعافى الدولار مقابل الجنيه ، فيما أنهى السبعينى الافضل أداء على ارتفاع بنسبة
 2.16% عند 1537.95 نقطة باستمرار نشاط الافراد على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و أسهم المضاربات مع بداية نشاط باقى القطاعات التى مرت بمرحلة ركود كقطاع النسيج و بعض أسهم العقارات الصغيرة و الحديد و الموارد الأساسية علاوة على قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و الدفع الالكترونى . لتسجل قيم التداولات أعلى قيمة لها منذ عدة أشهر بقيمة 1.868 مليار جنيه بحجم تداول 647 مليون سهم من خلال 55868 صفقة بمخطط سيولة 54.22% للشراء بالتداول على 178 ورقة مالية ربحت منها 105 ورقة. و تراجعت 51 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 22 ورقة مالية دون تغيير. ليربح رأس المال السوقى 5.836 مليار جنيه مسجلا 606.078 مليار جنيه 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الآلاي أ

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يعلن تجديد عقد نجم الفريق خلال ساعات

منذ أقل من نصف ساعة

بعد قصفها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن قاعدة الوطية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ يوم

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 20 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 6 دقيقة

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 15 ساعة

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

منذ 33 دقيقة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يوم

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يومين

بعد إعلان وصيته على الهواء.. الجمهور يُطارد يحيى الفخراني

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

المؤشرالرئيسي للبورصة يتخطي حاجز الـ 14000 نقطة مع بداية تعاملات اليوم

البورصة تعوض خسائرها وتربح 7 مليار جنيه مع بداية تعاملات الأربعاء

البورصة تربح 24.4 مليار جنيه مع أول نصف ساعة من التداولات

عاجل .. بعد تجاوز" إيجي أكس 100" نسبة الـ 5%.. البورصة تعلق الجلسة نصف ساعة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 1.25% مع بداية التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 ص

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

11:03 م

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

03:15 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

08:44 ص

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»