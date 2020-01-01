التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:18 ص
نيفين سمير
نباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، خيث يواجه المؤشر الرئيسي موجة جنى ارباح طفيفة على سهمالتجارى الدولى و معظم القياديات
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11070 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 1551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2387 نقطة.
وأنهت البورصة المصرية تداولات أمس ا لإثنين ٦ يوليو على ارتفاعات جماعية استمرارا للأداء الايجابى لجلسة الأحد مع اعادة بناء المؤسسات لمحافظها الاستثمارية لينهى الرئيسي على ارتفاع ب 1.17% متجاوزا مستوي
11000 نقطة ليغلق عند 11087 نقطة بدعم من شراء المؤسسات المحلية و العربية مقابل استمرار مبيعات الاجانب التى قلت وتيرتها مع تعافى الدولار مقابل الجنيه ، فيما أنهى السبعينى الافضل أداء على ارتفاع بنسبة
2.16% عند 1537.95 نقطة باستمرار نشاط الافراد على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و أسهم المضاربات مع بداية نشاط باقى القطاعات التى مرت بمرحلة ركود كقطاع النسيج و بعض أسهم العقارات الصغيرة و الحديد و الموارد الأساسية علاوة على قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و الدفع الالكترونى . لتسجل قيم التداولات أعلى قيمة لها منذ عدة أشهر بقيمة 1.868 مليار جنيه بحجم تداول 647 مليون سهم من خلال 55868 صفقة بمخطط سيولة 54.22% للشراء بالتداول على 178 ورقة مالية ربحت منها 105 ورقة. و تراجعت 51 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 22 ورقة مالية دون تغيير. ليربح رأس المال السوقى 5.836 مليار جنيه مسجلا 606.078 مليار جنيه
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