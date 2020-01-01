التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

نباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، خيث يواجه المؤشر الرئيسي موجة جنى ارباح طفيفة على سهمالتجارى الدولى و معظم القياديات









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11070 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 1551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2387 نقطة.





وأنهت البورصة المصرية تداولات أمس ا لإثنين ٦ يوليو على ارتفاعات جماعية استمرارا للأداء الايجابى لجلسة الأحد مع اعادة بناء المؤسسات لمحافظها الاستثمارية لينهى الرئيسي على ارتفاع ب 1.17% متجاوزا مستوي





11000 نقطة ليغلق عند 11087 نقطة بدعم من شراء المؤسسات المحلية و العربية مقابل استمرار مبيعات الاجانب التى قلت وتيرتها مع تعافى الدولار مقابل الجنيه ، فيما أنهى السبعينى الافضل أداء على ارتفاع بنسبة