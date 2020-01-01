اتجاه لإقامة نهائي كأس فرنسا بحضورالجماهير

تدرس الحكومة الفرنسية، عودة الجماهير للتواجد في مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلال المباراتين النهائيتين لكأس فرنسا وكأس الرابطة.





ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية تقريرًا، أوضحت خلاله أن الحكومة تدرس حاليًا مقترحين لعودة الجماهير في لقاء باريس سان جيرمان مع سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا.





وسيلتقي باريس مع سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا، قبل أن يواجه ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية، حيث تقام المباراتين على ملعب استاد دو فرانس.





ويتمثل المقترح الأول أمام الحكومة الفرنسية في حضور 30% من سعة ملعب المبارتين البالغ عدد جماهيره 80 ألف مشجع، ليصبح الحضور المحتمل 24 ألف مشجع لكل مواجهة.





أما المقترح الثاني والذي يعد أكثر حرصًا، فيتمثل في تواجد 5000 مشجع في كل مباراة على حدة، حيث من المقرر أن يتم إتخاذ القرار النهائي بشأن الأمر خلال الأيام المقبلة.





وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أعلنت إلغاء المسابقة ومنح اللقب لباريس سان جيرمان بناء على توجيه من الحكومة الفرنسية بسبب تفشي فيروس كورونا، بينما يتبقى المباراتين النهائيتين لكأس فرنسا وكأس الرابطة.