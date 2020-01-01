بعد تصدره تريند جوجل.. اعرف أبرز المعلومات عن فيلم "The boy" قبل عرضه

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:25 ص
فيلم The boy
فيلم The boy
تصدر فيلم The boy، تريند البحث الأكثر تداولًا على جوجل، بعد الإعلان عن عرضه منتصف الليل، الأمر الذي دفع العديد من عشاق السينما العالمية للبحث عن موعده ومعلومات عنه لمتابعته، على الرغم من عرضه للمرة الأولى في دور العرض السينمائية بمصر عام في نهاية يناير 2016.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، أبرز المعلومات عن فيلم The boy قبل عرضه في منتصف الليل.

أحداث فيلم The boy
تدور أحداث فيلم الرعب The boy، حول سيدة شابة تدعى "جريتا"، تقرر الحصول على وظيفة كمربية في إحدى القرى الإنجليزية النائية، لكنها تكتشف أن الطفل البالغ من العمر 8 سنوات الذي من المفترض أن تكون جليسته هو عبارة عن دمية بالحجم الطبيعي، وذلك كوسيلة تعويض عن فقدان الابن منذ 20 عاما خلت، وبسبب خرق جريتا لبعض القواعد الصارمة، تقع سلسلة من الأحداث التي تدفع جريتا للظن أن الدمية حية.

موعد عرض فيلم The boy
أعلنت قناة MBC2، عن عرض فيلم The boy الليلة، في تمام الساعة الواحدة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والثانية صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة صباحا بتوقيت السعودية.

صُنّاع وأبطال فيلم The boy
يقوم ببطولة فيلم The boy، كلا من، روبرت إيفانس، ديانا هاردكاسل، لورين كوهين، وجيم نورتون، جايمس روسيل، من تأليف ستايسي مينير، وإخراج وليام برينت بيل.

تريلر فيلم The boy

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