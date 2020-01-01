رقم 100.. الأطباء تنعى شهيدا جديد بين أعضائها

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور محمد سامي برغوت، مدرس مساعد طب الأطفال جامعة طنطا، والذي توفي في عناية مستشفى الطب النفسي بجامعة طنطا بعد إصابته بڤيروس «كوڤيد-19».

ودعت النقابة الله أن يتغمده برحمته الواسعه وأن يلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان.

وقالت نقابة الأطباء: إن الشهيد الدكتور محمد سامي برغوت، يعد الشهيد رقم الــ( 100) من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ انتشار جائحة فيروس الكورونا.

وأشارت إلى أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتى الآن تم التأكد من الوفاة بسبب اصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

آخر تطورات كورونا



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.



وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،