كواليس جلسة سيد عبد الحفيظ مع مدرب الأهلي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:20 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
قام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعقد جلسة مطولة مع ديفيد سيزا المدرب العام للفريق، في بداية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وجاءت جلسة عبد الحفيظ مع سيزا، صباح اليوم في إطار التنسيق المستمر مع الجهاز الفني للمرحلة المقبلة والتي تشهد الكثير من التحديات محليا وإفريقيا.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للفريق قد وصل إلى القاهرة أمس، قادماً من سويسرا بعد قضاء إجازة مع اسرته، ويجري المدير الفني مسحة غدا قبل ان يقود مران الفريق

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وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي،  تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لخوض المباريات المتبقية في بطولة الدوري الممتاز، والاستعداد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بدا المران بمحاضرة نظرية من ديفيد سيزا المدرب العام، لشرح البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية في بداية المران.

وخاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، والذي اشتمل على بعض الفقرات القوية والمتنوعة ما بين التصويب من زوايا مختلفة على المرمى والكرات العرضية.

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