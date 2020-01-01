بعد التنمر على رجاء الجداوي.. "يحيى الفخراني" يكشف عن وصيته لأبنائه إذا أصابه فيروس كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:15 ص
يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
كشفت الفنان الكبير يحيى الفخراني، عن وصيته لأولاده إذا أصابه الوياء اللعين، ناعيًا في الوقت نفسه الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية بفيروس كورونا.

وقال يحيى الفخراني في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب: "لما حصل تنمر على رجاء الجداوي على السوشيال ميديا اتقهرت.. وقلت لأولادي لو عييت وهتكلف ملايين محدش ياخد من الدولة حاجة، وأنا ميسور الحال".

وقال عمرو أديب: "اللي تنمر على رجاء الجداوي كان مستكتر عليها أن الدولة تنقلها المستشفى".

وتعرضت الفنانة المصرية رجاء الجداوي لهجوم كبير من قبل بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سرعة قيام الحكومة المصرية بنقلها إلى مستشفى الإسماعيلية فور علمهم بإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت رجاء الجداوي، تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية، وأجرت 3 مسحات تحاليل "pcr"، أثبتت إصابتها بفيروس كورونا إلى أن توفيت أمس الأحد.

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