الطالع الفلكي الثّلاثَاء 7/7/2020..أمْنِيَة تَتَمَنَّاهَا!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 30 بَؤونَة قبطى ، 7 تَمُّوز رُومى ، 16 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:-ثلاثة لاتطلبها منّى ، أن أقتل رجلاً ، أن أحى الموتى ، أو أن أجعل فتاة تحبّك.(عفريت المصباح من فيلم كارتون علاء الدين-1992)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*تَانَابَاتَا، مهرجان النّجمة اليابانى

اليوم السابع من يوليو يُصادف مهرجان فى اليابان يُسمّى تاناباتا وفيه يقوم اليابانيّون بكتابة أمانيهم أو عبارة شعريّة على قطعة ورق ملوّنة وتعليقها على شجرة مُعرّضة للهواء على أمل أن تنقل الرياح تلك الأمانى للسماء ليتم الإستجابة لها ،هى مُشابهة لشجرة الكريسماس بشكلٍ ما لكن أصل الإحتفال صينى ،حيث أنّ الأسطورة الصينيّة تذكر أن نَجْمَىْ فيجا/سُهيل والنجم الطائر(الكلمة كماهى عربيّة) كانا فى الأصل نجماً واحداً ثمّ إنفصلا لكنّهما يتقابلان مرّةً واحدة فى اليوم 7 يوليو من كل عام وهو يوم مناسب لتحقيق أمنية تتمنّاها منذ وقت طويل ، ورُبّما كان اليوم مُناسباً للإجتماع بصديق لم تقابله منذ فترة طويلة وعلاقتك به صافية ومُنزّهة عن الماديّات.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: يوم مناسب للحركة والنشاط وطرد الكسل والوخم،لا للمازحة الثقيلة التى قد تؤذى مشاعرالآخرين أوتقلل هيبتك، من كثر كلامه كثر خطؤه.





برج الثور: لديك ما تحتاجه من رأسمال ولاتحتاج لما هو أكثر،الربح لاينتج من ضخامة إمكانياتك ولكن من كيفيّة توظيف تلك الإمكانيات.

برج الجوزاء: فصاحة فى التواصل مع الآخرين، بإمكانك توظيف مهارتك الكلامية لإصلاح المتخاصمين أو إعادة بناء الجسور المكسورة مع الحبيب/ة.





برج السّرطان:العين تعشق كل جميل،عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الأسد: لا تكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج العذراء : المواقف الصعبة غالباً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الميزان : تشعر بالحياة ترجع لمسارها الطبيعى ،عودتك لمركز وظيفى أو علاقة كنت تتمنّاها، كن حذراً وافحص أية أوراق قد تقوم بتوقيعها جيداً.





برج العقرب: الصّديق وقت الضّيق ، قد تقوم بمساعدة أحدهم مالياً فى السرّ ، لحفظ ماء الوجه فأبق عليه طىّ الكتمان.





برج القوس: إبتعد عن الفهلوة أو الطرق المُختصرة، تمسّك بالروتين والنظام حتى لو تكلفت وقتاً وجهداً.





برج الجدى: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.





برج الدّلو: طاقة مرتفعة عليك توظيفها فى عملك لحصد القرش الحلال، فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوجاً، أو رفع الأثقال الحديديّة إن كنت عازباً.





برج الحوت: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة،توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض الأضرار،إستبن سيارتك أو مال ،لذلك إسمه القرش الأبيض.



