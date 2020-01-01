رنا رئيس تنضم لقائمة أبطال مسلسل "الحرامي"

Advertisements





تعاقدت الفنانة الشابة رنا رئيس على الاشتراك في مسلسل "الحرامي" الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد، رانيا يوسف، والذي انطلق تصويره الأسابيع الماضية في ديكور منزل بأحد الاستوديوهات، وتُجسد رنا خلال الأحداث دور ابنة رانيا يوسف وبيومي فؤاد.





مسلسل"الحرامي" ينتمي لنوعية أعمال السيت كوم، وهو مكون من عشر حلقات، ويتولى إخراجه محمد سلامة، بطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، أحمد داش، ومجموعة من الفنانين الشباب، ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتصل مدة كل حلقة إلى عشر دقايق.



وفي سياق آخر، خاضت الفنانة الشابة رنا رئيس السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "ليالينا"، "سلطانة المعز"، وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.



والجدير بالذكر أن مسلسل "ليالينا80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي،نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح "حمصة"، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى



