ترميم الآثار: مستمرون في العمل.. ودورنا الحفاظ على الإراث

قال الدكتور مصطفى عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة السياحة والآثار: إن العمل مستمر في إدارات ترميم الآثار المختلفة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى الدور المهم للمرمم في الحفاظ وإنقاذ التاريخ والتراث المصري.





وجاء ذلك خلال زيارته إدارة ترميم أثار كوم أوشيم بالفيوم لمتابعة أعمال الترميم الخاصة بالآثار الخشبية والمعدنية والمخطوطات الأثرية بحضور سيد عطية مدير المكتب الفني.





وتابع خلال الزيارة، ما يتم من أعمال ترميم بمعمل ترميم الدفانات الادمية (كرتوناج_ مومياوات) بالادارة، برئاسة الدكتورة رانيا على حسن مديرة ادارة ترميم المومياوات بالمخازن المتحفية والتى تقوم بمتابعة أعمال الترميم لفريق ترميم المومياوات.





وعرضت الدكتورة رانيا الطرق المتبعة لترميم الدفانات الادمية (كرتوناج_مومياوات) داخل المعمل بصفة عامة، كما قامت بشرح ما يتم حاليا من أعمال الترميم الخاصة لكرتوناج من البردى يرجع للعصر المتأخر كنموذج لترميم أحد المومياوات، وما تتضمنه تلك الأعمال من تسجيل وتشخيص وفحص ووضع خطة عمل مناسبة للكرتوناج.





وأشاد رئيس الإدارة المركزية بهذا العمل العلمى المتميز، موجها الشكر والتقدير لفريق العمل الذي يقوم بإنجاز تلك الأعمال في هذة المرحلة الصعبة مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا دعمه المستمر لهذا الفريق المتميز الذي يقوم بعمل احترافي عالمي.



