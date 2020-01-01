ترميم الآثار: مستمرون في العمل.. ودورنا الحفاظ على الإراث
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:12 ص
حسام زيدان
قال الدكتور مصطفى عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة السياحة والآثار: إن العمل مستمر في إدارات ترميم الآثار المختلفة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى الدور المهم للمرمم في الحفاظ وإنقاذ التاريخ والتراث المصري.
وجاء ذلك خلال زيارته إدارة ترميم أثار كوم أوشيم بالفيوم لمتابعة أعمال الترميم الخاصة بالآثار الخشبية والمعدنية والمخطوطات الأثرية بحضور سيد عطية مدير المكتب الفني.
وتابع خلال الزيارة، ما يتم من أعمال ترميم بمعمل ترميم الدفانات الادمية (كرتوناج_ مومياوات) بالادارة، برئاسة الدكتورة رانيا على حسن مديرة ادارة ترميم المومياوات بالمخازن المتحفية والتى تقوم بمتابعة أعمال الترميم لفريق ترميم المومياوات.
وعرضت الدكتورة رانيا الطرق المتبعة لترميم الدفانات الادمية (كرتوناج_مومياوات) داخل المعمل بصفة عامة، كما قامت بشرح ما يتم حاليا من أعمال الترميم الخاصة لكرتوناج من البردى يرجع للعصر المتأخر كنموذج لترميم أحد المومياوات، وما تتضمنه تلك الأعمال من تسجيل وتشخيص وفحص ووضع خطة عمل مناسبة للكرتوناج.
وأشاد رئيس الإدارة المركزية بهذا العمل العلمى المتميز، موجها الشكر والتقدير لفريق العمل الذي يقوم بإنجاز تلك الأعمال في هذة المرحلة الصعبة مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا دعمه المستمر لهذا الفريق المتميز الذي يقوم بعمل احترافي عالمي.
آخر تطورات كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،
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